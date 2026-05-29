Doelman Room beleeft met Curaçao alsnog zijn WK-droom

NOORDWIJK (ANP) - Eloy Room (37) droomde als jongetje van een plaats in het Nederlands elftal. Dat komt er niet van. Als doelman van Curaçao beleeft hij nu alsnog een andere voetbaldroom. "Om met zo'n klein eiland naar het WK voetbal te gaan is fantastisch", zegt de keeper van Curaçao in gesprek met het ANP. "Dit is veel groter dan voetbal. Het zal Curaçao heel veel positiefs brengen."

Room - wiens vader uit Curaçao komt en wiens moeder in Nederland opgroeit - had als tiener één groot voorbeeld: Ergilio Hato. Room liet de bijnaam van de legendarische doelman uit Curaçao op zijn lichaam zetten: pantera negra. Nu wordt Room zelf 'de zwarte panter' genoemd. "Ik ben achteraf heel blij dat ik voor Curaçao heb gekozen", stelt hij in Noordwijk, waar hij met de selectie van Dick Advocaat begonnen is aan de voorbereiding op het eerste WK ooit voor het eiland. Curaçao speelt zaterdag een oefenduel in Glasgow met Schotland.

Room maakt in 2009 als talentvolle doelman voor Vitesse zijn debuut in het betaald voetbal. Als hij jaren later op het punt van doorbreken staat, krijgt hij een telefoontje van Patrick Kluivert. De toenmalige bondscoach van Curaçao wil hem als doelman van de nationale ploeg. "Ik was vereerd, maar ik gaf niet direct mijn jawoord", legt Room uit. "Het Nederlands elftal speelde toen nog voor mij."

Deelname Curaçao

Room gaat een paar maanden later alsnog in op de uitnodiging van Kluivert. Op 10 juni 2015 maakt hij zijn officiële debuut tegen Cuba. "Het was niet makkelijk, maar ik heb toch voor Curaçao gekozen. Dan weet je dat je niet meer voor Nederland kan spelen. Dat was ooit mijn jongensdroom", zegt Room. "Kluivert gaf mij toen het gevoel dat we ooit het WK konden halen."

De WK-droom met Curaçao was elf jaar geleden niet realistisch. Dat veranderde toen de Verenigde Staten, Canada en Mexico het WK van 2026 gingen organiseren en als gastlanden automatisch waren geplaatst. "De kansen lagen opeens anders", stelt Room. "Daar kwam de komst van Advocaat bij. Hij was de juiste man op het juiste moment. We kregen een enorme boost door hem en zijn er vol voor gegaan."

Kracht van Curaçao

Room hoort samen met Leandro Bacuna tot de grondleggers van het nationale elftal. De doelman weet als geen ander waar de kracht van Curaçao ligt. "We zijn ontspannen als het kan. Dan luisteren we naar muziek en lachen we. Maar als het moet, dan kunnen we met ons doorzettingsvermogen heel veel bereiken."

Curaçao speelt op 14 juni het eerste WK-duel met Duitsland. Daarna volgen nog twee wedstrijden in groep E tegen Ecuador en Ivoorkust.