DEN HAAG (ANP) - Tijdens de G20-top medio volgende maand in Miami wil premier Rob Jetten met president Donald Trump het Amerikaanse wetsvoorstel bespreken dat de exportmogelijkheden van chipmachinemaker ASML verder aan banden legt. Hij noemde het voorstel van het Congres, de Match Act, "disproportioneel" en "onacceptabel".

"Het is in ons beider belang om hier een verstandige weg uit te vinden", zei Jetten vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

"ASML is ons grootste en belangrijkste bedrijf, maar zeker niet alleen voor Nederland, dat geldt eigenlijk voor de hele EU", verklaarde de minister-president. "Dit is een van de weinige technologieën waar de Amerikanen en Chinezen afhankelijk zijn van Europa en die unieke positie moeten we met man en macht bewaken."

Het is voor het kabinet een moeilijke opgave omdat de Match Act gekoppeld is aan de defensiebegroting. Het kabinet zet erop in die koppeling ongedaan te maken, omdat de kans nihil is dat de defensiebegroting wordt verworpen.