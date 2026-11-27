De Britse prinses Catherine heeft veel gehad aan het contact met mensen die ook ziek zijn geweest. Dat vertelt de prinses in een nieuw fragment uit de documentaire Heal, dat vrijdag op haar sociale media is gedeeld. In de beelden is te zien hoe Catherine een bijeenkomst van lotgenoten bijwoont.

"Omgaan met kanker of een andere langdurige ziekte is een eenzame weg. Maar het is duidelijk dat we de uitdagingen van het leven niet alleen hoeven te dragen", zegt Catherine in de voice-over. "Mijn ziekte heeft me in contact gebracht met zoveel anderen die ook hun eigen weg afleggen. Het is zoveel meer geworden dan een persoonlijke of eenzame ervaring, het is echt een gezamenlijke ervaring geworden."

Tijdens de bijeenkomst vertelt Catherine dat het veel voor haar betekent om de lotgenoten te ontmoeten. "Het is fijn om mijn eigen ervaringen te kunnen delen, maar ook om jullie verhalen te horen en in contact te komen met anderen die iets soortgelijks doormaken. Ik heb dit eigenlijk nooit echt buiten mijn eigen gezin onderzocht."

De documentaire over Catherines herstel gaat zondag in première bij de BBC. De vrouw van prins William maakte in maart 2024 bekend dat bij haar kanker was vastgesteld en dat ze chemotherapie onderging. Om welk type kanker het ging, heeft de prinses nooit bekendgemaakt. In januari 2025 maakte ze bekend in remissie te zijn.