ANTWERPEN (ANP) - Premier Rob Jetten zei tijdens de opening van een hoogspanningsstation in Antwerpen dat Nederland en België meer moeten samenwerken voor stroomproductie. Het gaat volgens Jetten onder meer over waterstof, kern- en windenergie.

"Wat mij betreft is de mijlpaal die we vandaag bereiken geen eindpunt. Dit project laat zien wat we kunnen bereiken als we de handen ineen slaan. Laten we dat vooral blijven doen", zei de D66-premier.

Het hoogspanningsstation Brabo III is door de Belgische netbeheerder Elia neergezet. Het moet het elektriciteitsnet rond Antwerpen versterken en de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. Jetten was samen met de Belgische premier Bart De Wever bij de opening.

"Onze beide landen en heel Europa moeten veel meer gaan zorgen voor hun eigen energie. Dat is de laatste jaren in hoog tempo ook een veiligheidsvraagstuk geworden", aldus Jetten. "Zo is Brabo III als project misschien niet begonnen, maar in de wereld van vandaag is het wel een belangrijk element."