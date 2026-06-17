Kabinet geeft zich vier jaar om afhankelijkheid VS te verkleinen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil over vier jaar, samen met Europese bondgenoten, een plan in gang hebben gezet om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de veiligheid van het Nederlandse grondgebied sterk te verminderen. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie die minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onder meer op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten worden "strategische capaciteiten in toenemende mate in Europees verband opgebouwd", schrijft de CDA-bewindsman. Overname van capaciteiten waarvoor Europa nu nog sterk leunt op de Amerikanen, gebeurt wel "in nauwe coördinatie met de VS". Voorkomen moet worden dat tussentijds gaten ontstaan.

De Europese defensie-industrie moet over vier jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een "volwaardige" eigen versie kunnen maken, of die op zijn minst in ontwikkeling hebben. Zoals eerder al bekend werd gemaakt, verkent het kabinet mogelijke samenwerking met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening.

Kernwapens

Berendsen benadrukt dat het non-proliferatieverdrag, waarin 190 landen beloven de verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan, daarbij het "juridisch kader" vormt. "Een kernwapenvrije wereld blijft het uiteindelijke doel, maar zolang kernwapens bestaan zal de NAVO een nucleaire alliantie blijven." Binnen het bondgenootschap beschikken naast Frankrijk ook de VS en het Verenigd Koninkrijk over nucleaire wapens.

Op de NAVO-top in Den Haag beloofden de Europese lidstaten een jaar geleden dat zij hun directe uitgaven aan defensie flink opvoeren, van (op papier) 2 procent van de omvang van de economie naar 3,5 procent in 2035. Daarmee kwamen zij tegemoet aan de eis van de regering-Trump om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid.