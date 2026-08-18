Kabinet heeft spijt van niet eerder delen terugvinden 'datakluis'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft er spijt van dat het de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over het terugvinden van een 'datakluis' met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Dat antwoordt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66), ook namens staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen, partijloos), op Kamervragen. Tegelijk geven ze aan dat er geen opzet is geweest om informatie achter te houden of belastingplichtigen te duperen.

Palmen kreeg de informatie over de 'datakluis' eind juli 2025. Maar zij en Eerenberg biechtten pas afgelopen april op dat deze enorme verzameling documenten was ontdekt. Die hadden eigenlijk ingebracht moeten worden bij de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire. Maar die was al in 2024 afgerond.

Een medewerker van de Belastingdienst was al in 2022 op de hoogte van het bestaan van de dataverzameling. Op dat moment werden nog stukken verzameld voor de enquête.

Verschillende Kamerfracties vroegen Eerenberg en Palmen om opheldering.