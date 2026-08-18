Musiala wordt weer onwel in oefenduel van Bayern München

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Jamal Musiala is voor de tweede keer in vier dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim (4-2) niet lekker en ging op de grond zitten.

Zijn ploeggenoten gingen om hem heen staan, zodat niet te zien was wat er met Musiala aan de hand was. De 23-jarige speler verliet op eigen kracht het veld maar deed niet meer mee.

Musiala werd zaterdag ook onwel nadat hij was ingevallen in een gewonnen oefenduel met RB Leipzig (3-1). Bayern München strijdt zaterdag met Borussia Dortmund om winst van de Duitse Super Cup.