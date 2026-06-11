DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt ruim 200 miljoen euro uit om te investeren in het vervoer van goederen over het spoor. Dat schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Spoor, CDA) in een Kamerbrief. Tot 2030 was er al ongeveer 1 miljard klaargelegd voor verschillende spoorprojecten waar (ook) goederentreinen kunnen rijden.

Het gaat om onder meer 130 miljoen euro voor meer spoorcapaciteit in de Rotterdamse haven en bijna 40 miljoen voor het ontwikkelen van spoor waar treinen van 740 meter lang overheen kunnen rijden. Voor dat laatste zijn verschillende projecten aan de gang, de financiering daarvan is nu rond, aldus Bertram. Beide zijn ook voor het vervoer van materiaal van defensie.

Bertrams voorganger Thierry Aartsen heeft eerder gezegd dat militair transport voorrang moet krijgen op het spoor in geval van nood. Het geld voor goederenvervoer komt onder meer uit het mobiliteitsfonds, dat bedoeld is voor aanleg en onderhoud van infrastructuur.