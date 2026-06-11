LONDEN (ANP/AFP) - De Britse mededingingsautoriteit gaat onderzoek doen naar de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair over de verplichte kosten die ouders moeten betalen om bij hun kinderen te zitten. Ryanair eist namelijk dat minstens één ouder tijdens een vlucht naast kinderen in de leeftijd van twee tot elf jaar zit. Daar moet dan een "verplichte familiestoel" voor gereserveerd worden.

Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) wordt nu bekeken of die kosten van doorgaans ongeveer 8 pond, omgerekend 11 euro, oneerlijk zijn onder de consumentenwetgeving. De toezichthouder wil vaststellen of ouders worden belast om te voldoen aan "verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van kinderen en personen met een beperking, zoals vastgelegd in de luchtvaartregelgeving".

De CMA zegt ook dat Ryanair de enige grote maatschappij is die vanaf het Verenigd Koninkrijk vliegt en deze kosten rekent. Ryanair stelt dat het beleid volledig overeenkomt met relevante wet- en regelgeving.