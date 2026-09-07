DEN HAAG (ANP) - Oud-premier Mark Rutte vindt niet dat de overheid te weinig aandacht had voor critici van het coronabeleid. Naar mensen die met suggesties kwamen voor verbetering, werd volgens hem geluisterd. En het had "niet zoveel zin" om in gesprek te gaan met complotdenkers die het bestaan van het virus ontkenden, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Commissielid Songül Mutluer hield Rutte een uitspraak voor van Dick Schoof, destijds topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij zei in zijn verhoor dat het kabinet gaandeweg de crisis het contact met een deel van de bevolking kwijtraakte, wat leidde tot een slechtere naleving van de maatregelen. Rutte zei zich daarin niet te herkennen. Hooguit "een deeltje", zei hij.

De oud-premier denkt daarbij bijvoorbeeld aan de groep die met geweld demonstreerde tegen de avondklok. "Dan houdt het voor mij ook op", zei hij. De ontkenners hoeven achteraf evenmin te rekenen op begrip. Rutte vond het "ingewikkeld" om daar contact mee te zoeken. "De term wappie helpt niet", erkende hij wel.