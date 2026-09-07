DEVENTER (ANP) - Supporters van Go Ahead Eagles kunnen het restant van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken. Dat melden de Deventenaren maandag.

Go Ahead werd zaterdag in de Galgenwaard gesteund door een vol uitvak. Fans van FC Utrecht gooiden bij een achterstand eerst vuurwerk op het veld en daarna drinkbekers. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof staakte het duel definitief.

De laatste 26 minuten worden dinsdag om 14.00 uur afgewerkt, met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. Supporters van beide clubs zijn niet welkom.

Go Ahead Eagles doet het supportershome vanaf 13.30 uur open.