Kabinet snijdt in infrastructuur, 'HSL en spoorbeveiliging nodig'

DEN HAAG (ANP) - De reparaties aan de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en de invoering van een nieuw Europees systeem voor spoorbeveiliging zijn "echt nodig", zegt staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA). Later dit jaar moet ze zich buigen over mogelijke bezuinigingen op infrastructuur.

Het kabinet gaat naar verwachting snijden in aanleg en onderhoud van wegen, waterwegen en spoor om miljardentekorten terug te dringen. Deze vrijdag kwamen staatssecretaris Bertram en minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat met een leidraad die moet helpen bepalen welke projecten wel en niet doorgaan.

Tot welke keuzes het 'afweegkader' leidt, weten de twee bewindslieden nog niet. Maar met de uitspraken van Bertram lijkt het onwaarschijnlijk dat het herstel van de HSL en het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS worden weggestreept. "Die worden ook door ProRail als twee belangrijke grote dossiers gezien." Ze benadrukt ook het belang van internationale spoorverbindingen.