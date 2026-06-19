WK-nummer Shakira stijgt naar eerste plek Single Top 100

Shakira domineert samen met Burna Boy de Nederlandse hitlijsten met het nummer Dai Dai, het officiële anthem van het WK Voetbal 2026. Het nummer staat, meer dan een week na de aftrap van het voetbaltoernooi, op de eerste plaats in de Single Top 100. Vorige week stond de single nog op de zesde plaats, meldt samensteller GfK.

Shakira zelf had het hoge aantal streams van Dai Dai al eerder voorspeld. Onlangs liet de Colombiaanse zangeres in een gesprek met het ANP weten dat de single voldoet aan "de ingrediënten" voor een echte WK-hit. Zo had het nummer volgens haar "goede energie, passie en een vleugje vernieuwing". Met het nummer wilde Shakira een "hoopvolle boodschap" overbrengen. "Het gaat over tegenslagen en hoe een echte kampioen zijn ook betekent dat je moeilijkheden in het leven doormaakt, maar ze ook overwint."

Voor Shakira is Dai Dai haar vierde nummer 1-hit in Nederland, en haar eerste in bijna twintig jaar tijd. In 2007 stond ze voor het laatst op de bovenste positie met Beautiful Liar, een samenwerking met Beyoncé. Ook Whenever, Wherever (in 2002) en Hips Don't Lie (2006) werden nummer 1-hits. Burna Boy staat voor de eerste keer bovenaan.

Andere grote voetbalhits blijven voorlopig uit. Vanuit Nederland is de enige Oranje-plaat afkomstig van Samuel Welten, die deze week debuteert met De Leeuw Komt Eraan op 64.

Single Top 100 week 25

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (6) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (2) Justen de Wildt - Cheerio

3. (1) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

4. (3) Mauvais djo - Pilé

5. (4) Robert van Hemert - Zandloopster

6. (5) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

7. (-) Olivia Rodrigo - stupid song

8. (8) Michael Jackson - Billie Jean

9. (7) Kevin feat. Roxy Dekker - Jij Hebt Mij

10. (12) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You