DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft verschillende personen geïdentificeerd die zaterdag in Leeuwarden betrokken waren bij het afsteken van vuurwerk tegen Cambuur en de ongeregeldheden na afloop van die wedstrijd in de Eredivisie. Dat meldt de club uit Deventer.

Go Ahead Eagles kwam in de 80e minuut op een achterstand van 4-0. Toen werd voor de eerste keer vuurwerk afgestoken in het uitvak. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte het duel voor een half uur. Kort na de hervatting was weer een harde vuurwerkknal te horen. Gözübüyük staakte daarop het duel definitief.

"De registratie voor uitwedstrijden wordt ingetrokken van de personen bij wie op basis van de beschikbare beelden duidelijk is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het afsteken van vuurwerk of de ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd. Daarnaast legt de club deze personen een lokaal stadionverbod op, in afwachting van het landelijk stadionverbod dat door de KNVB wordt opgelegd", aldus Go Ahead.

Het onderzoek naar het afsteken van vuurwerk en de ongeregeldheden na afloop is nog niet afgerond, laat Go Ahead verder weten. "We onderzoeken de beschikbare beelden verder om ook de overige betrokkenen te identificeren. Wanneer aanvullende personen in beeld komen en hun betrokkenheid voldoende is vastgesteld, zal de club passende maatregelen treffen. Daarbij wordt per persoon gekeken naar de betrokkenheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid", aldus de Overijsselse club.