Kamer: boete voor platforms als Facebook bij illegale gokreclame

DEN HAAG (ANP) - Als platforms als Facebook na herhaalde verzoeken illegale gokreclames nog steeds niet verwijderen, dan moet een boete volgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie met die strekking die VVD'er Bart Bikkers heeft ingediend samen met het CDA en PRO. De Kamerleden ergeren zich eraan dat maandelijks duizenden verwijderverzoeken niet worden opgevolgd door Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram.

Daarom willen ze dat de Kansspelautoriteit (Ksa) - die deze verzoeken indient - de bevoegdheid krijgt om een boete of dwangsom op te leggen als illegale gokreclames niet worden verwijderd. De indieners van de motie verzoeken staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid) om dit vast te leggen in de wet over kansspelen. De D66-bewindsvrouw staat positief tegenover het voorstel.

Door een aanscherping van de regels is de onlinegokmarkt het afgelopen jaar gekrompen. Maar het illegale aanbod neemt juist toe, meldde de Ksa eerder in haar jaarverslag.