DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer was donderdag in een debat over jeugdzorg eensgezind in de onvrede over de problemen in de sector. Veel Kamerfracties spraken hun afschuw uit over de zware mishandeling van twee kinderen in het Groningse Stadskanaal, die vorige maand aan het licht kwam. Ook was er grote verontwaardiging over de opvang van kinderen op vakantieparken, omdat voor hen geen plek is in de reguliere jeugdzorg. De Kamer benadrukte dat er te veel misstanden zijn en wil actie van het kabinet.

"Het gaat te vaak mis", zei D66-Kamerlid Marijke Synhaeve. Ook volgens Lisa Westerveld (PRO) komen veel problemen "telkens weer terug". Zij wilde weten van minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) hoe zij beloftes voor verbetering van vorige kabinetten gaat inwilligen.

Volgens de minister is de vraag naar jeugdzorg sterk toegenomen. Dat komt onder meer door zorgvragen die eigenlijk niet voor de sector bedoeld zijn, zoals hulp bij dyslexie. Daardoor raakt het al overbelaste systeem nog verder onder druk, zei Sterk.