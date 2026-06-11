KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is zonder Bart Verbruggen aan een training in Kansas City begonnen. De doelman liet zich niet zien op het veld van de voetbalsters van KC Current.

De 23-jarige Verbruggen miste woensdag ook de training van Oranje. De doelman van Brighton & Hove Albion raakte maandag geblesseerd tijdens het gewonnen oefenduel met Oezbekistan (2-1). Hij viel na een botsing met een Oezbeek hard op zijn heup.

Koeman heeft goede hoop dat Verbruggen het doel van Oranje kan verdedigen in het eerste groepsduel op het WK met Japan. "We denken dat hij het gaat halen", zei de bondscoach woensdag op een persconferentie. "We moeten het wel van dag tot dag bekijken. Hij heeft een kneuzing, het is afwachten."

Dallas

De training van Oranje is een kwartier toegankelijk voor de media. Daarna oefenen bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers achter gesloten deuren.

Het Nederlands elftal traint vrijdag besloten. Bij de oefensessie van zaterdag zijn journalisten een kwartier welkom. Na die training vliegt de nationale ploeg naar Dallas voor het duel van zondag met Japan.