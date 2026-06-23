Kamer klaagt over tekorten infrastructuur, oneens over oplossing

DEN HAAG (ANP) - Meer geld moet naar infrastructuur, vinden partijen van links tot rechts in de Tweede Kamer. Op de vraag waar dat geld vandaan moet komen, klinken in een debat allerlei verschillende antwoorden, maar geen overeenstemming.

Habtamu de Hoop (PRO) had het onder meer over een kilometerheffing en een belasting op de waardestijging van grond. Chris Stoffer (SGP) stelde voor om budgetten voor latere jaren naar voren te schuiven en Erwin Prickaertz (PVV) wil geld weghalen bij ontwikkelingshulp.

De Kamer kan zich vinden in het principe van het kabinet dat onderhoud vooropstaat, maar een groot deel verzet zich tegen het vooruitzicht dat plannen voor nieuwe infrastructuur door dat principe sneuvelen. Meermaals klonk nostalgie naar de tijd van grote aanlegprojecten als de Flevopolder en de Nieuwe Waterweg.

Koek

"De koek moet groter", echoden veel Kamerleden de oproep die provinciebestuurders voor het debat deden aan het kabinet. De bestuurders overhandigden een letterlijke koek met die tekst aan minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).

Meer bijlenen moet ook een optie zijn, vindt onder meer Agnes Mulder, commissaris van de koning in Drenthe. Karremans reageerde weinig enthousiast op dat idee, omdat latere generaties de kosten van overheidsleningen betalen. Volgens Mulder verdienen investeringen in infrastructuur zichzelf terug, en hebben latere generaties daar ook baat bij.

Besluitvorming

Het kabinet gaat later dit jaar bepalen welke projecten wel en niet doorgaan. "Elk project loopt gevaar", zei Karremans in het debat. Hij kijkt ook naar manieren om extra geld op te halen, bijvoorbeeld uit Europa of met hulp van bedrijven.

"We kunnen niet zonder nieuwe aanleg", aldus Karremans. "Maar we hebben zo'n enorm tekort op instandhouding en vernieuwing dat we dat niet langer kunnen negeren. En daarom hebben de staatssecretaris en ik aan de rem getrokken."