Meerderheid senaat positief tegenover regiewet woningbouw

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Eerste Kamer staat positief tegenover een wet die de rijksoverheid meer grip op woningbouw moet geven. Progressief Nederland, D66, VVD en CDA en ChristenUnie zeiden dat dinsdag in het debat over het wetsvoorstel.

De wet moet onder meer bezwaarprocedures verkorten en de minister meer mogelijkheden geven om in te grijpen als er niet genoeg huizen gebouwd worden. Ook staan er afspraken in de wet over het aandeel betaalbare nieuwe huizen en woningen voor de sociale huurmarkt.

Alle partijen die deelnamen aan het debat vonden dat er snel meer huizen gebouwd moeten worden. De meerderheid van de senaat denkt dat deze wet daaraan kan bijdragen. D66-senator Antoon Kanis noemde het "een stap in de goede richting". ChristenUnie wil waken dat de focus te veel op woningbouw komt te liggen, zei senator Eric Holterhues. "Straks hebben we een wet regie energietransitie nodig. We moeten voorkomen dat andere doelen ondersneeuwen."

PVV-amendement

De wet werd vorig jaar juli al goedgekeurd in de Tweede Kamer, maar de behandeling in de Eerste Kamer liet lang op zich wachten. De Tweede Kamer stemde namelijk in met een PVV-amendement waardoor vreemdelingen nooit met voorrang een sociale huurwoning zouden kunnen krijgen. Dat plan gaat in tegen het discriminatieverbod, constateerde onder meer de Raad van State. Daarom haalde voormalig woonminister Mona Keijzer dit weer uit de wet.

Verschillende partijen hekelden dat de wet daardoor maanden vertraging opliep. "Soms is een motie een beter instrument om een politieke wens kenbaar te maken," vond VVD-senator Henk Jan Meijer. Zijn partij stemde in de Tweede Kamer in met het PVV-plan. CDA'er Theo Rietkerk vond dat "degenen die voor het amendement stemden, in de spiegel moeten kijken".

Onvrede

PVV-senator Ton van Kesteren had liever gezien dat de minister het plan van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer had aangepast, in plaats van het te schrappen. Die schrapwet is voor zijn fractie "moeilijk te verteren". Niet alle partijen in de Eerste Kamer waren bij het debat aanwezig.

De wet moet volgende week woensdag, 1 juli, van kracht worden.