DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet-Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Zowel oppositie als coalitie is het eens met de kritiek die de Algemene Rekenkamer heeft op de overheidsresultaten in 2025, waarin veel gestelde doelen niet werden gehaald. "De overheid moet gaan presteren. De belangrijkste vraag is wat mij betreft niet wat de overheid uitgeeft, maar wat het oplevert", zei D66'er Henk-Jan Oosterhuis.

De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA wil onder meer klimaatdoelen binnen bereik halen. GroenLinks-PvdA is er niet gerust op dat de huidige afspraken daar ook toe gaan leiden en wil dat het kabinet een tandje bijzet. Luc Stultiens drong daarop aan bij het CDA. "Als het moeilijk is, of er geen meerderheid voor is, ga dan op zoek naar beloftes die wel waar te maken zijn", was de reactie van CDA'er Inge van Dijk.

JA21 pleit er juist voor om de doelen op het gebied van klimaat af te zwakken, omdat die wat de partij betreft onhaalbaar lijken. "Als RKC Waalwijk als doel heeft om de Eredivisie te winnen, is dat een garantie voor teleurstelling", zei Michiel Hoogeveen.

Het vorige kabinet wilde flink bezuinigen op het ambtenarenapparaat. In de praktijk kwamen er juist meer ambtenaren. Pieter Grinwis (ChristenUnie) zag dat fout gaan omdat het kabinet een bezuinigingsbedrag van 1 miljard euro opschreef, maar niet keek naar welke taken dan geschrapt zouden moeten worden. "Het vorige kabinet is hiervoor gewaarschuwd", hield hij VVD'er Erik van der Maas voor. "Dan gaat er een zomerbarbecue af en wat paperclips, maar gaan er geen mensen uit."