PARIJS (ANP) - Maja Chwalińska heeft gezorgd voor een nieuwe stunt op Roland Garros. De 24-jarige Poolse, die begon als qualifier aan het grandslamtoernooi in de Franse hoofdstad, versloeg in de kwartfinale de Russische Anna Kalinskaja in twee sets: 7-6 (3) 6-3.

In de eerste set verloren beide speelsters hun eerste opslagbeurt. Vervolgens leverden ze ieder nog twee keer hun service in. Chwalińska, de mondiale nummer 114, trok de set naar zich toe dankzij sterk spel in de tiebreak.

De Poolse begon goed aan de tweede set en forceerde een dubbele break. Hoewel ze vervolgens ook twee keer haar eigen service inleverde, slaagde Kalinskaja er niet in de controle terug te pakken. Zo verloor de nummer 24 van de wereldranglijst de wedstrijd.

In de halve finale treft Chwalińska, die het hele toernooi nog maar één set verloor, de Belarussische Aryna Sabalenka of Diana Sjnajder uit Rusland. Zij werken later op woensdag hun kwartfinale af.