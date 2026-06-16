Kamermeerderheid: hijs met Keti Koti de vlag op overheidsgebouwen

DEN HAAG (ANP) - Hijs de vlag op ministeries en andere rijksgebouwen als met Keti Koti op 1 juli het einde van de slavernij wordt gevierd, verzoekt een Kamermeerderheid aan het kabinet. Een motie hierover van D66, ChristenUnie en DENK kreeg dinsdagmiddag voldoende steun.

De indieners noemen in hun motie dat de provincies Zeeland, Drenthe, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht al hebben besloten om jaarlijks de vlag te hijsen. Op provinciehuizen wordt de Nederlandse vlag daarom op 30 juni halfstok gehangen, om deze op 1 juli ter viering van Keti Koti in de top van de mast te hangen.

Mpanzu Bamenga van D66 vindt dit een "goed voorbeeld" van hoe die vlaginstructie kan worden ingevuld, maar laat het aan de regering om met een plan te komen. De indiener van de motie wil een vlaginstructie "die recht doet aan het herdenken van het slavernijverleden en het vieren van vrijheid".

Nationale feestdag

Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) heeft vorige week bij een debat al toegezegd om te onderzoeken of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. "Voor veel Nederlanders is de herdenking van het slavernijverleden en de viering van Keti Koti een belangrijk moment", lichtte hij toe. Daarbij verwees hij ook naar de excuses die het kabinet in 2022 uitsprak voor het slavernijverleden.

Een motie van Stephan van Baarle van DENK met het verzoek om van Keti Koti een nationale feestdag te maken, behaalde geen meerderheid.