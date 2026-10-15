DEN HAAG (ANP) - Door minder regels en standaardisatie hoopt minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) 2,3 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten, zegt hij in een gesprek met de Telegraaf. Hij maakt vrijdag bekend welke projecten doorgaan.

De verwachting is dat veel nieuwe projecten afvallen bij deze 'herprioritering'. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit in de plannen. Een nieuw project dat wel doorgaat is de Nedersaksenlijn, meldden ingewijden tegen RTL Nieuws.

Er zijn te veel regels, zegt de bewindsman in de krant. "We doen in Nederland veel meer dan de wettelijke eisen. Natuurlijk moet een tunnel veilig zijn, maar je kunt ook overtoppen." Hij wil daarbij ook kijken naar de regels voor veiligheid.

Verder wil hij meer inzetten op standaardisatie. Hij wil niet meer overal een andere tunnel, maar een paar standaardontwerpen. "Dan kun je ook in massa produceren en dat gaat geld schelen." Extra wensen moeten gemeenten of provincies zelf betalen. "We gaan hard sturen op de basis, echt het bare minimum."