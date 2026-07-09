DEN HAAG (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als "extra afschrikking" kunnen werken.

De VVD-minister ziet een "zorgwekkende stijging" van verstoringen in vliegtuigen, zoals schelden, bedreigen en fysieke agressie. "Helaas betreft dit een wereldwijde trend." In Nederland zou het dagelijks om twee à drie incidenten gaan. Vaak is er alcohol bij betrokken.

Karremans wil ook dat Europese luchtvaartmaatschappijen hun zwarte lijsten kunnen delen om verstorende passagiers te weren, vindt het kabinet. De bedrijven en vakbonden gaan met hulp van zijn ministerie kijken of het mogelijk is om meer informatie uit te wisselen. Als het plan slaagt, zouden passagiers die zich bij de ene luchtvaartmaatschappij misdragen dus ook niet meer welkom zijn bij de andere maatschappij.

KLM en Transavia delen hun zwarte lijsten al enkele jaren, aldus Karremans. Hij heeft recent in een Europees overleg al gepleit voor de gedeelde lijsten van verstorende passagiers, en zegt daarbij gesteund te zijn door zes andere lidstaten.