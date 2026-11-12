DEN HAAG (ANP) - Met het aannemen van het belastingplan "neemt een centrumlinkse meerderheid in de Tweede Kamer de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur", zegt PRO-leider Jesse Klaver. "Daarmee voorkomen we chaos." Hij is ook blij dat hij lasten op werkenden iets verlaagt ten koste van miljonairs.

De VVD stemde tegen het belastingplan. Een meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer blijft daarmee hoogst onzeker, en in de coalitie is de onenigheid verder gegroeid. Klaver: "Wat er nu verder gaat gebeuren, zult u echt eerst bij de VVD moeten vragen."