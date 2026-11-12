Koningin Elizabeth was geen liefhebber van dierenartsen

De Britse koningin Elizabeth was in haar jonge jaren geen fan van dierenartsen. De moeder van koning Charles schreef in een brief gedateerd uit juli 1960 zelfs boos dat ze "allergisch voor dierenartsen" was.

De brief is onderdeel van een verzameling van bijna vijftig oude brieven en notities van koningin Elizabeth die op 3 december wordt geveild door Bonhams. De brieven waren gericht aan haar stalmeester Walter Morley Sale en werden tussen 1954 en 1961 verstuurd. In veel van de brieven gaat het over paarden. Zo vertelde Elizabeth dat ze ervan genoot om op "uitdagende" paarden te rijden. Ook maakte ze enkele opmerkingen over haar kinderen Charles en Anne.

Volgens The Telegraph is de verzameling 65 jaar lang in het bezit van de familie Sale geweest. Matthew Haley, specialist in manuscripten bij veilinghuis Bonhams, zegt dat de brieven waarschijnlijk nooit eerder zijn gezien. "De documenten zijn door de generaties heen bewaard gebleven, en de familie vindt het nu passend om de inhoud ervan met de buitenwereld te delen."