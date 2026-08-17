Klaver vreest 'heel ingewikkelde' begrotingsonderhandelingen

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver denkt dat de begrotingsonderhandelingen tussen zijn partij en het kabinet "heel ingewikkeld" zullen worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet ook dat bijvoorbeeld de VVD daar heel anders in staat. "Maar dit is onze inzet", zei hij voorafgaand aan zijn gesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA).

Het kabinet begon maandag met de eerste gesprekken met oppositiepartijen, op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het "heel spannend maken" door hiermee volgens hem "tot het laatste moment te wachten". De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn, zodat de Raad van State ernaar kan kijken.

Jetten en zijn vicepremiers spraken eerder maandag al met JA21-leider Joost Eerdmans. Volgens Yeşilgöz was dat "een heel constructief gesprek". Haar partij wil het liefste met de rechtse JA21 samenwerken. Wel zijn er dan nog meer zetels nodig, vooral in de Eerste Kamer.