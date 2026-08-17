Ook Schotse voetbalbond trekt steun voor Infantino in

EDINBURGH (ANP/AFP) - De Schotse voetbalbond heeft zijn steun voor de omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Dat laat algemeen directeur Ian Maxwell maandag weten.

Schotland volgt daarmee onder meer de voetbalbonden van Engeland, Ierland en Wales. Deze vier landen organiseren in 2028 gezamenlijk het Europees kampioenschap.

"De Schotse voetbalbond zal niet op Gianni Infantino stemmen. Dat is in lijn met het standpunt van de UEFA en we hebben dat standpunt altijd gehandhaafd", aldus Maxwell. "Als bestuurder in het voetbal zou je veel minder vaak in de buurt van de camera moeten zijn dan nu het geval is. Er is duidelijk sprake van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en een gebrek aan betrokkenheid van de nationale bonden. Dat is iets wat we moeten aanpakken."

Infantino hoopt dat hij volgend jaar maart wordt herkozen als voorzitter. Hij is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen.