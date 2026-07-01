DEN HAAG (ANP) - Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten is komende jaarwisseling van kracht. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu) heeft formeel het besluit genomen dat de wet bekrachtigt. De Tweede Kamer stemde al in 2025 in met een landelijk verbod op initiatief van PRO en Partij voor de Dieren.

Voordat het verbod definitief in kon gaan, moest de staatssecretaris nog een aantal dingen regelen, zoals compensatie voor vuurwerkhandelaren en de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk af te steken.

Op dat laatste punt zijn nog een aantal aanpassingen gedaan na advies van de Raad van State. Zo zijn de afstandsregels voor gezamenlijke vuurwerkshows hetzelfde als voor professionals. Bovendien moeten de vuurwerkverenigingen een lokale binding hebben met de plek waar vuurwerk wordt afgestoken. Het is aan gemeenten om een ontheffing te verlenen voor vuurwerkclubs.

Handhaving

Een laatste voorwaarde van de Tweede Kamer was een plan voor de handhaving. Er komen onder andere inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen.

Het definitieve besluit tot een verbod is woensdag 1 juli gepubliceerd en wordt daarmee formeel van kracht op 1 augustus. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden dat het verbod nog een jaar uitgesteld zou worden, maar kregen geen meerderheid voor zo'n oproep.