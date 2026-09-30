Letschert: geen coalitiedeal om te bezuinigen op onderwijs

DEN HAAG (ANP) - Er is geen afspraak tussen de drie coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs, zegt minister Rianne Letschert (D66). Ze maakt zich dan ook geen zorgen dat er toch miljoenen gehaald moeten worden op haar begroting, zegt de minister van Onderwijs tegen het ANP.

Aanleiding is een tabel van het ministerie van Financiën waarin staat opgesomd op welke ministeries bezuinigd wordt om de uitgaven van 2027 binnen de perken te houden. Onderwijs valt daarin op. Van het te bezuinigen bedrag zou 39 tot 49 procent bij dat ministerie vandaan moeten komen. Andere ministeries staan voor enkele procenten opgeschreven.

Over die verdeling zijn volgens Letschert dus geen afspraken gemaakt. "We hebben met de coalitie afgesproken: mocht er nog een gat bestaan, dan gaat minister Vijlbrief ook in zijn eigen begroting kijken en gaan we breed met elkaar het gesprek aan." Ze doelt daarbij op Hans Vijlbrief, minister van Sociale Zaken.

'Keihard verzet'

Letschert zegt verder dat ze "zich keihard zal verzetten" tegen bezuinigingen op haar departement, als de sociale deal te weinig oplevert. Het kabinet heeft de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid geparkeerd, totdat er een deal is met de vakbonden en werkgevers. "We zijn niet voor niks de bezuinigingen van het vorige kabinet aan het terugdraaien. We moeten juist meer investeren in onderzoek en innovatie."

Ook Wendy van Eijk (VVD) gaf tijdens de algemene financiële beschouwingen aan dat er op andere departementen bezuinigd moet worden als de sociale deal te weinig oplevert. Daarbij noemt zij het "terecht" dat de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat daarvan zijn uitgesloten.

Uitdagingen

Een vraag van Sandra Beckerman (SP) of het wenselijk is om te bezuinigen op onderwijs ging ze uit de weg. "Ik zie de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. En ik zie ook dat als je kijkt naar hoeveel geld er naar onderwijs gaat, en in hoeverre dat is toegenomen ook in de afgelopen jaren, dat dat niet per se heeft geleid tot kwalitatief beter onderwijs", aldus Van Eijk na aandringen van het SP-Kamerlid. Letschert was daar stelliger over, bezuinigen kan volgens haar "absoluut niet".

"Blijf van het onderwijsgeld af. Het onderwijs is niet de oplossing voor politieke ruzie", reageren LAKS, ISO, LSVB en JOBmbo op de mogelijke bezuiniging. De jongerenorganisaties roepen op om de onderwijsambities in stand te houden. "Breek de onderwijssector niet (alweer) af! Niet investeren in onderwijs is niet investeren in de toekomst."