Markuszower hekelt verdragen en wil 'middelvinger' naar Brussel

DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower wil af van verdragen, verordeningen en richtlijnen, zei hij in de Algemene Politieke Beschouwingen. Bestuurders moeten rechterlijke uitspraken "tijdelijk" naast zich neerleggen, zei de voorman van de groep afgesplitste PVV'ers. En in Brussel moet Nederland "gewoon de middelvinger opsteken, niet meer gaan en niet meer betalen".

Volgens Markuszower zou het 8 miljard euro kosten om box 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. "Dat is hetzelfde bedrag als we nu overmaken naar de terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten." Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Verder ontkende Markuszower de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en herhaalde hij zijn wensen voor extreem streng asielbeleid. Hij wil onder meer migranten "vijftien jaar lang uitsluiten van onze sociale zekerheid".