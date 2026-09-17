50PLUS wil regeringscommissaris voor aanpak zorgfraude

DEN HAAG (ANP) - De aanpak van zorgfraude is veel te versnipperd, vindt Jan Struijs van 50PLUS. Hij riep in een debat over de Prinsjesdagplannen het kabinet op een regeringscommissaris zorgfraude aan te stellen die de aanpak landelijk kan gaan coördineren.

"Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen", zei Struijs. De 50 miljoen euro die beschikbaar is voor de aanpak van de zorgfraude is volgens hem ook veel te weinig. In totaal verdwijnt ongeveer 10 miljard euro per jaar in de zakken van zorgfraudeurs, zei het Openbaar Ministerie in 2024.

Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA moet volgens hem ook meer doen tegen de gevolgen van extreme hitte. Dat is volgens hem geen ongemak, maar een "serieus volksgezondheidsprobleem". Hij wil onder meer betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen.