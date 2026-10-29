Meerderheid Kamer wil 40 miljoen renteplafond anders uitgeven

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de 40 miljoen euro die jaarlijks zou worden uitgetrokken voor het renteplafond op de studielening alsnog wordt uitgegeven aan studenten. Ilana Rooderkerk (D66) diende daarvoor een voorstel in samen met het CDA, de VVD, JA21 en de ChristenUnie.

Het geld moet onder meer worden ingezet voor het verlagen van het les- en cursusgeld vanaf 2029 en het verhogen van de uitwonendenbeurs vanaf 2028.

Tijdens het onderwijsbegrotingsdebat kreeg Rooderkerk veel kritische vragen van bijna alle oppositiepartijen die het voorstel niet hebben gesteund. Zo vroegen meerdere Kamerleden zich af waarom het D66-Kamerlid "niet heeft gevochten" voor het renteplafond. Rooderkerk zei toen dat dit nu de werkelijkheid is en dat ze dan liever heeft dat het geld alsnog naar studenten gaat.

Voorstel

CDA-Kamerlid Etkin Armut erkende, in tegenstelling tot Rooderkerk, dat het renteplafond niet in het coalitieakkoord had moeten staan. "Daar baal ik van."

Fatihya Abdi (PRO) diende samen met Sandra Beckerman (SP), Caroline van der Plas (BBB), Doğukan Ergin (DENK) en Laurens Dassen (Volt) een voorstel in om het renteplafond nog wel gewoon in te voeren, zoals beloofd. Onderwijsminister Rianne Letschert (D66) ontraadde de motie, wat betekent dat ze tegen het idee is. Het voorstel van Rooderkerk vond Letschert wel goed.