Grootste WK ooit zorgt ook voor grotere rol spelers Eredivisie

KANSAS CITY (ANP) - Het grootste wereldkampioenschap ooit zorgt er ook voor dat spelers en oud-spelers uit de Eredivisie een grotere rol spelen. De 48 deelnemende landen selecteerden gezamenlijk 33 spelers uit de hoogste voetbalcompetitie uit Nederland en daarnaast vele internationals met een verleden bij clubs uit Nederland.

Bij relatief veel van de tot dusverre 44 gespeelde wedstrijden vielen internationals uit de Eredivisie, of die daar gespeeld hebben, in positieve zin op. Dat geldt vooral voor Feyenoorders en oud-Feyenoorders. Middenvelder Hwang In-beom maakte tegen Tsjechië het eerste doelpunt dit WK voor Zuid-Korea en in dat duel gaf hij ook een assist. Zuid-Korea won met 2-1.

Cyle Larin, die het seizoen bij Feyenoord begon maar in Rotterdam niet wist te slagen, bezorgde zijn land Canada in het openingsduel met Bosnië en Herzegovina een punt: 1-1. Ook tegen Qatar (6-0) scoorde de aanvaller een keer. Feyenoord liet huurling Larin in februari terugkeren naar Real Mallorca, dat hem vervolgens uitleende aan Southampton.

Feyenoord-spelers

Feyenoord-spits Ayase Ueda scoorde dit WK, net als Larin, al twee keer. De Japanner deed dat in het met 4-0 gewonnen groepsduel met Tunesië. Oud-Feyenoorder Marcus Pedersen opende in de nacht van maandag op dinsdag als invaller de score voor Noorwegen tegen Senegal. De Noren wonnen met 3-2.

PSV'er Ismael Saibari is de belangrijkste man bij Marokko. De aanvallende middenvelder, die bij de nationale ploeg als spits fungeert, scoorde zowel tegen Brazilië (1-1) als tegen Schotland (1-0). Oud-PSV'er Michel Sadílek maakte dit WK een doelpunt voor Tsjechië tegen Zuid-Afrika (1-1).

Gakpo

Cody Gakpo, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van PSV en van 2018 tot 2023 voor het eerste elftal speelde, is met twee treffers gedeeld topscorer van Oranje, samen met voormalig Ajacied Brian Brobbey en Crysencio Summerville, die dan weer een verleden bij Feyenoord heeft. Virgil van Dijk, trefzeker tegen Zweden (5-1), kwam in Nederland voor Willem II en FC Groningen uit.

Livano Comenencia, die het eerste WK-doelpunt ooit van Curaçao voor zijn rekening nam, voetbalde bij Jong PSV. De Tunesiër Omar Rekik scoorde tegen Zweden. De broer van Karim werd in het verleden door Arsenal verhuurd aan Sparta Rotterdam.

De Oostenrijker Marko Arnautovic, trefzeker tegen Jordanië, heeft een verleden bij FC Twente.