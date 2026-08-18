Minister Heinen blijft hopen op 'brede steun' voor begroting

DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) blijft hoop houden "breed draagvlak" te krijgen in het parlement voor zijn begroting. Kort daarvoor zeiden de partijen PRO en JA21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Daarvoor zijn de verschillen tussen het linkse PRO en het rechtse JA21 te groot, denken zij. Heinen moet van hen dan ook kiezen.

"Ik moet zoveel, maar het is aan mij om breed draagvlak te zoeken in de Kamer", reageerde Heinen daarop. Volgens hem liggen de standpunten van de verschillende partijen toch dichter bij elkaar dan dat zij zelf doen voorkomen. "Niemand krijgt natuurlijk zijn verkiezingsprogramma, uiteindelijk moet er een compromis komen en ik ga de komende tijd daaraan puzzelen."

Over twee weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Op de vraag of dat gaat lukken, antwoordde Heinen dat "het wel zal moeten". PRO-leider Jesse Klaver vindt dat het kabinet de begroting op het laatste moment heeft laten aankomen.

Eerste gesprekken

Maandag waren de eerste gesprekken van de top van het kabinet met Klaver en Joost Eerdmans (JA21). Heinen zat daar niet bij. Volgens hem zal hij "in het vervolg" er wel weer bij zijn. "Maar voor de aftrap van zo'n proces is het goed dat de politieke top daar commitment aan geeft", verklaarde hij. Naast premier Rob Jetten zaten vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) aan tafel.

Donderdag spreekt Heinen weer met verschillende partijen.