DEN HAAG (ANP) - Het levert geen extra problemen op in Ter Apel als het Europese migratiepact volgende week vrijdag van kracht wordt, verwacht asielminister Bart van den Brink. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt vanaf dan een nieuw systeem en gaat dat voorlopig alleen in Ter Apel gebruiken. Daardoor kunnen aanmeldingen niet meer worden afgehandeld door het asielzoekerscentrum in Budel, dat normaal gesproken enkele tientallen aanmeldingen per dag op zich neemt.

Desondanks is Ter Apel er "klaar voor", aldus de CDA'er na afloop van de ministerraad. "Natuurlijk zal dat aan het begin een paar aanloopmomenten hebben. Maar in zichzelf hoeft dat niet op de opvang te drukken", aldus Van den Brink.

Het migratiepact is de grootste verandering in het asielbeleid in jaren. De Europese afspraken moeten er onder andere voor zorgen dat asielzoekers te maken krijgen met strengere procedures als zij aankomen in grenslanden als Griekenland en Italië.

Ook in Nederland worden ingrijpende wijzigingen in het beleid doorgevoerd. Zo kunnen vluchtelingen geen onbeperkt geldige verblijfsvergunning meer krijgen en verandert de IND tientallen procedures. De minister verwacht overigens niet dat het laatstgenoemde ervoor zal zorgen dat meer mensen buiten moeten wachten in Ter Apel.

Het aanmeldcentrum voelt zich al ruim twee weken genoodzaakt om niet alle asielzoekers binnen te laten. Om te voorkomen dat mensen daardoor moeten slapen op het gras, worden ze voor een nacht opgevangen in noodlocaties in de buurt.