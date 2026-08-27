Mona Keijzer start politieke 'beweging', nog geen partij

AMSTERDAM (ANP) - Mona Keijzer werkt aan een 'sociaal-conservatieve beweging', maar het is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van een politieke partij. Dat zegt ze in een interview met De Telegraaf.

In de afgelopen week meldden bronnen van diverse media dat Keijzer werkte aan de lancering van een nieuwe politieke partij, die de naam Project2029 zou krijgen. In het gesprek bevestigt ze dat dat de naam is van de beweging. De stap naar een politieke partij vereist "best veel geld", vandaar dat Keijzer naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. Ook zegt Keijzer dat ze deskundigen aan de organisatie wil verbinden.

Keijzer weigert de benodigde animo te kwantificeren. Wel geeft ze aan te hopen met haar partij mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart.