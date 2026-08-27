VS beloven 500.000 dollar aan steun na overstromingen in Nepal

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse regering heeft haar medeleven betuigd met de slachtoffers van de dodelijke overstromingen in Nepal. Ook beloofde het land 500.000 dollar (bijna 429.000 euro) aan noodhulp, zo liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

"De Verenigde Staten betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van de mensen die het leven hebben gelaten bij de verwoestende overstromingen in het Nepalese district Rasuwa", aldus het ministerie. Washington stuurt ook een rampenbestrijdingsadviseur naar het gebied.

Nepal werd woensdag getroffen door grote overstromingen. Daarbij zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. Nog honderden mensen worden vermist.