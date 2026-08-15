DEN HAAG (ANP) - Nederland schiet België met twee helikopters van Defensie te hulp om te helpen met het blussen van de natuurbrand in het natuurgebied van de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen op X.

"Het is belangrijk om ons buurland te ondersteunen", aldus de bewindsman. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Baelen. De brand beslaat al een gebied van 1600 hectare en breidt zich nog uit.

België vroeg de EU al om hulp en crisiscommissaris Hadja Lahbib gaf eerder aan dat er blusvoertuigen en helikopters uit Nederland, Tsjechië en Zweden zouden worden gestuurd. Ook Duitsland helpt met blussen.