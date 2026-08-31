Nog geen deal begroting, coalitieleiders spreken maandag verder

DEN HAAG (ANP) - De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim vijftien uur onderhandelen over de begroting het nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt volgens een woordvoerder van Financiën maandagochtend om 09.00 uur voortgezet.

De tijd dringt voor Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). De stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders verlieten het ministerie van Financiën zonder de media te woord te staan. Eerder op zondag was al te horen dat het "pittige gesprekken" zouden worden, omdat er fundamentele vragen op tafel lagen. Het gaat om de koers van het minderheidskabinet waarbij D66 en CDA een andere lijn kiezen dan de VVD.

Er is door de coalitie steeds gezegd dat ze streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting, van zowel linkse als rechtse partijen. Maar dat blijkt heel lastig met onder meer de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid. De grootste oppositiepartij PRO wil dat die bezuiniging van tafel gaat. Gebeurt dat niet, dan wil de linkse partij niet meewerken aan de begroting. Het benodigde geld moet worden gevonden bij mensen met een groot vermogen, aldus PRO-leider Jesse Klaver.

'Onmogelijke opgave'

D66 en CDA willen met de partij van Jesse Klaver praten, maar de VVD vreest dat dan rechtse partijen zoals JA21 en SGP de boot gaan afhouden. Ook verschillen de coalitiepartijen over de inkomstenbelasting op particulier vermogen (box 3). Daarover denken D66 en het CDA ook anders dan de VVD.

Zowel PRO als JA21 zegt al langer dat de coalitie een keuze moet maken. Joost Eerdmans (JA21) zei woensdag na een gesprek met het kabinet het "ongemakkelijk" te vinden dat er geen voorkeur wordt uitgesproken door de coalitie. "Iedereen tevreden houden is een onmogelijke opgave", herhaalde Klaver vrijdag.

Geknetterd

Met PRO heeft het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een flinke meerderheid en in de Eerste Kamer op twee zetels na een meerderheid. Dat geeft stabiliteit. Een andere weg in de senaat loopt via de BBB, maar die partij wil dat het hele stikstofplan wordt ingetrokken. Daar voelt de coalitie niets voor.

Premier Jetten zei vrijdag dat het weleens heeft geknetterd tussen de coalitiepartijen. Maar "alle drie partijen willen een succes maken van dit kabinet". Hij zei dat ze "zoveel mogelijk wensen" van de oppositie mee zullen nemen in de begroting. ​En daar worden de coalitiepartijen het onderling niet over eens.