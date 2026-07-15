Onderteken verklaring met Tata niet, zeiden ambtenaren Financiën

DEN HAAG (ANP) - Ambtenaren van het ministerie van Financiën adviseerden vorig jaar tegen het ondertekenen van voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming. In de deal staat dat de staalfabriek in IJmuiden miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid daar maximaal 2 miljard euro aan meebetaalt.

Voor kosten om het terrein te saneren als Tata zou vertrekken uit Nederland, is geen oplossing gevonden, schreven de ambtenaren. Ze noemden een bedrag van maximaal 12 miljard euro. Ook maakten ze zich zorgen over de "levensvatbaarheid" van de staalfabriek. Die zou later nog meer overheidsgeld kunnen vragen, vrezen ze - een "subsidiefuik".

Ook wezen de ambtenaren op een uitweg uit de afspraken die de verklaring Tata Steel biedt. Als aanpassingen aan de landelijke CO2-heffingen tot nieuwe kosten voor het bedrijf zouden leiden, mag het de afspraken meteen opzeggen. Daarmee wordt het voor de overheid moeilijker om iets aan de heffing te veranderen, schreven de ambtenaren van Financiën.

Doelen

Juridisch collectief Advocates for the Future bracht het ambtelijke advies naar buiten na een beroep op de Wet open overheid. Het document komt uit september vorig jaar, een paar dagen voordat Tata en het kabinet handtekeningen onder de verklaring zetten. VVD'er Eelco Heinen was toen minister van Financiën, net als onder het kabinet-Jetten.

De ambtenaren boden Heinen ook een reden om toch in te stemmen. Als het kabinet de verklaring niet zou tekenen, zouden daarmee doelen uit zicht raken om CO2 te besparen en de gezondheid van omwonenden beter te beschermen. "Wij kunnen dit risico niet goed inschatten. U kunt vanwege dit risico alsnog instemmen."

OM

Andere ministeries waren positiever. "Al met al is dit de beste deal die met de beschikbare middelen kan worden gesloten", schreven ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat in een advies dat al eerder openbaar werd gemaakt. Het inmiddels opgeheven ministerie van Klimaat en Groene Groei leidde het proces en steunde de verklaring ook. "Blijkbaar heeft het ministerie van Financiën aan het kortste eind getrokken", concludeert Advocates for the Future.

Vorige week werd bekend dat het OM Tata Steel gaat vervolgen voor opzettelijke vervuiling. Kamerleden van de Partij voor de Dieren vroegen wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen met de staalfabriek, maar daar wilde het kabinet nog niet op ingaan. In september moet meer duidelijk worden.