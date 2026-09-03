De Luxemburgse groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie zijn volgende week aanwezig bij de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo. Ook groothertog Henri, die vorig jaar afstand deed van de troon, zal de begrafenis bijwonen. Dat heeft het Luxemburgse hof bevestigd aan de Noorse omroep NRK.

NRK meldt verder dat ook erfprins Alois van Liechtenstein en zijn vrouw erfprinses Sophie naar de begrafenis komen. De plechtigheid vindt plaats op woensdag 9 september in de Domkerk.

Diverse Europese koningshuizen hebben al laten weten dat ze naar de uitvaart van koning Harald gaan. Zo zijn onder meer Zweden, Denemarken en België vertegenwoordigd. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix naar Noorwegen.