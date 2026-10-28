Oppositie snapt snijden in infrastructuur, maar mist investeringen

DEN HAAG (ANP) - Onder oppositiepartijen klinkt begrip voor de keuzes die het kabinet heeft gemaakt om geld vrij te maken voor onderhoud van infrastructuur. Een reeks projecten om wegen, spoor en vaarwegen uit te breiden, is daardoor voorlopig stopgezet. Veel partijen willen dat er meer geld voor infrastructuur komt, zodat nieuwe projecten weer een toekomst krijgen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis gaf in het debat over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat complimenten aan het kabinet. "Omdat zij het aangedurfd hebben om keuzes te maken in schaarste." Maar die oplossing legt ook een "schrijnend gebrek aan geld voor infrastructuur bloot", voegde hij toe. Het kabinet is "bijna alleen nog maar bezig met het onderhouden en vervangen van het bestaande".

Hidde Heutink van de Groep Markuszower heeft een voorstel geschreven om jaarlijks 5 miljard euro extra uit te trekken voor infrastructuur. Hij wil Europese regels gebruiken die het mogelijk maken om meer geld bij te lenen voor uitgaven die met defensie te maken hebben.