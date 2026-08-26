Parlement werd te weinig betrokken bij corona, vindt Westerveld

DEN HAAG (ANP) - De Tweede en Eerste Kamer werden te lang te weinig betrokken bij de besluitvorming om het coronavirus in te dammen, vindt PRO-Kamerlid Lisa Westerveld. Ze heeft er begrip voor dat het kabinet in de begintijd snel besluiten moest nemen zonder overleg met Kamerleden, omdat het land in de "paniekstand" stond. Maar dat dit lang de praktijk bleef, vindt ze "problematisch", zei ze woensdag bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Een tijdelijke wet maakte het mogelijk voor het kabinet om eerst besluiten te nemen en achteraf te bespreken met de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet is ongeveer twee jaar van kracht geweest en het kabinet heeft deze bevoegdheid 78 keer gebruikt. Dat vindt Westerveld te lang en te veel. Nu zou dat volgens het Kamerlid van destijds GroenLinks niet meer mogelijk zijn. Dat komt omdat later een wet is aangenomen over besluitvorming bij pandemieën die regelt dat maatregelen tijdelijk zijn en dat het parlement meer betrokken wordt.