Reuters: UEFA op het punt om FIFA-boycot in te trekken

NYON (ANP/RTR) - De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycot van alle competities van de FIFA in te trekken. Dat meldt persbureau Reuters woensdag op basis van anonieme bronnen. De UEFA zou toezeggingen hebben gekregen van de FIFA rond het omstreden investeringsplan dat leidde tot de boycot.

De UEFA eiste dat het plan van tafel ging en dat de wereldvoetbalbond zou toezeggen dat er in de toekomst geen vergelijkbare investeringsplannen meer zouden komen. De FIFA was voornemens een deel van de aandelen in een nieuw op te richten bedrijf, FIFA Forward Enterprise, open te stellen aan particuliere investeerders. Dat bedrijf zou de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal gaan beheren.

Volgens critici, de UEFA voorop, zou de FIFA daarmee het voetbal verkopen. Samen met de Noord-Amerikaanse en Aziatische bond riep de UEFA op tot een koersverandering in het leiderschap van de wereldvoetbalbond. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt voorlopig nog niet van plan op te stappen.