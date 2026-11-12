DEN HAAG (ANP) - De Partij voor de Dieren en DENK zijn toch van plan voor het belastingplan te stemmen. Dat zeggen de partijleiders van beide partijen voorafgaand aan de stemmingen.

De Partij voor de Dieren was eerst van plan om tegen het belastingplan te stemmen, maar verandert dat nu dus. Partijleider Christine Teunissen: "Wat we zien is totaal onverantwoord gedrag van de VVD. Dat is niet in het belang van Nederland."

De partij stemde al in met het veelbesproken amendement van PRO en Volt. Ook noemt Teunissen een aantal andere aanpassingen aan het belastingplan waar ze blij mee is. "Al met al hebben we de afweging gemaakt om daarom voor het belastingplan te stemmen."

DENK heeft volgens partijleider Stephan van Baarle "constructieve gesprekken gevoerd". Hij is onder andere blij met de verlaging van de accijns op benzine die in dit pakket aan belastingen zit.