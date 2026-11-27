DEN HAAG (ANP) - Het partijleiderschap van Dilan Yeşilgöz staat wat justitieminister David van Weel betreft niet ter discussie. Dat zei de VVD-bewindsman voorafgaand aan de ministerraad. Donderdag wilde hij geen vragen beantwoorden over de discussie die is ontstaan over de positie van Yeşilgöz, omdat zij tegelijkertijd defensieminister, vicepremier en leider van de VVD is.

"Ik vind het niet terecht naar Dilan, dat er nu een frontale aanval is geopend op het feit dat zij te veel petten zou hebben. Ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat ze al die petten goed draagt", aldus Van Weel.

Op de vraag of mensen de dubbelfunctie van Yeşilgöz mogelijk als drogreden gebruiken omdat ze het eigenlijk niet eens zijn met haar aanpak, gaf Van Weel aan dat dat zou kunnen. "Maar zeg dat dan, zou ik zeggen."

"Ik sta 100 procent achter Dilan", zei minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD). Het is wat hem betreft prima om kritiek te hebben, maar hij roept op dat intern te doen. "Laten we dat niet aan talkshowtafels en in kranten doen", aldus de bewindsman.