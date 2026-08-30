Paul Rosenmöller (PRO) verlaat volgend jaar de politiek

DEN HAAG (ANP) - Paul Rosenmöller van PRO verlaat volgend jaar mei de politiek. Dan wordt een nieuwe Eerste Kamer gekozen, waar hij op dit moment fractievoorzitter is van de partij die is voortgekomen uit GroenLinks en PvdA.

"Het moment is daar om het stokje over te dragen. Althans, over negen maanden", laat de 70-jarige Rosenmöller in een verklaring weten. Hij zit sinds 2019 in de Eerste Kamer. Hij was daar fractievoorzitter van GroenLinks, GroenLinks-PvdA en nu PRO.

Rosenmöller wil wel maatschappelijk actief blijven. "Ik zit nog vol energie, wil graag midden in de samenleving blijven staan. Maar in politieke zin doe ik een stap terug."

'Gezaghebbend'

Hij werkte aan het begin van zijn loopbaan in de Rotterdamse haven en daarna bij de FNV. In 1989 kwam hij in de Tweede Kamer. Daar bouwde hij fusiepartij GroenLinks uit, waarvan hij vijf jaar later partijleider werd.

In 2003 verliet Rosenmöller de Tweede Kamer. Hij was daarna onder meer programmamaker bij IKON en voorzitter van de VO-raad, de belangenbehartiger voor het voortgezet onderwijs. Ook zat hij in het bestuur van pensioenfonds ABP.

"Paul Rosenmöller heeft zijn stempel gedrukt op de Nederlandse politiek en een belangrijke bijdrage geleverd aan eerst GroenLinks en daarna aan het ontstaan van Progressief Nederland", reageert PRO-leider Jesse Klaver. Hij noemt Rosenmöller "gedreven, gezaghebbend en altijd gericht op resultaat".