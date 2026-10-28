Politie bekijkt deel onbehandelde aangiften uit 2024 opnieuw

DEN HAAG (ANP) - De politie gaat een deel van de ruim 10.000 onbehandelde aangiften en meldingen uit 2024 opnieuw beoordelen. Justitieminister David van Weel (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het in eerste instantie gaat om de aangiften voor moord en doodslag, pogingen daartoe en ernstige zedenzaken.

De minister lag eind september onder vuur, omdat hij dit aantal eerder had gebagatelliseerd door te stellen dat het voornamelijk om meldingen ging. De Algemene Rekenkamer oordeelde dat Van Weel de Tweede Kamer met deze uitspraak op het verkeerde been had gezet. Uiteindelijk bood de minister zijn excuses aan.

Het ministerie van Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie en de Algemene Rekenkamer zijn ook met elkaar in gesprek gegaan over de cijfers. Volgens de minister "zijn de cijfers geharmoniseerd".

In de brief staat dat 9063 aangiften niet zijn behandeld in 2024. Bij 1041 niet-behandelde zaken was geen aangifte gedaan.