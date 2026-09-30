PRO wil bezuinigingen niet bij onderwijs of zorg laten landen

DEN HAAG (ANP) - PRO wil niet dat de bezuinigingen op sociale zekerheid, die vooralsnog van tafel zijn gehaald door het kabinet, terechtkomen bij zorg of onderwijs. Volgens onderlinge coalitieafspraken die de NOS heeft ingezien, willen D66, VVD en CDA bezuinigen op onderwijs als onderhandelingen over de sociale zekerheid te weinig opleveren. Luc Stultiens (PRO) zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat zijn steun voor de begroting van Sociale Zaken niet betekent dat PRO bezuinigingen op onderwijs of zorg steunt.

Verschillende oppositiepartijen, zoals de SP, DENK en de BBB, wilden dat PRO hier opheldering over gaf. Zij vrezen namelijk dat de bezuinigingen wel degelijk bij zorg of onderwijs terechtkomen, terwijl bijvoorbeeld het eigen risico al stijgt.

Ook is de oppositie bang dat de steun van PRO voor de SZW-begroting de oppositie uit elkaar speelt. De coalitie kan namelijk steun zoeken voor bijvoorbeeld het belastingplan bij andere partijen. Maar Stultiens benadrukt een "totaaldeal" te willen voor de begroting.